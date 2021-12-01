Нетрезвый петербуржец задержан по подозрению в двойном убийстве

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в Красносельском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительным данным ведомства, 22-летний безработный житель северной столицы в состоянии наркотического опьянения во время ссоры в квартире знакомых убил 49-летнюю женщину и 24-летнего мужчину и покинул место происшествия. Вскоре его задержали и доставили в отдел полиции в Красном Селе.

С места убийства изъят нож, уточнили в МВД.