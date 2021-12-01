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Три самолета с гражданами России на борту вылетели из Афганистана

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Три российских военных самолета Ил-76 с гражданами России и стран ОДКБ в среду вылетели из Афганистана, сообщили в Минобороны России.

По его данным, на борту самолетов, которые привезли в Кабул гуманитарный груз, находятся 214 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучения в российских вузах. Эвакуируемых доставят на подмосковный аэродром Чкаловский. Для дозаправки самолеты совершат промежуточную посадку на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизстане.

Ранее сообщалось, что министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые вывезут из Кабула 380 человек.

Ранее 18 ноября самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана было эвакуировано более 200 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана.

Минобороны РФ Афганистан

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