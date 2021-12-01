Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин выразил обеспокоенность установкой Запада на сдерживание России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что обеспокоен тем, как ведут себя по отношению к России ее западные партнеры, пытающиеся сдерживать развитие РФ.

На церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин отметил, что "угроза на наших западных рубежах действительно нарастает".

"Мы выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, наши партнеры, пытающиеся всячески сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление, нагнетать напряженность у наших границ", - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил: "Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура НАТО".

"Для нас это более чем серьезно", - сказал Путин, добавив, что "в данной ситуации Россия предпринимает адекватные военно-технические меры".

При этом президент РФ повторил: "Не мы кому-то угрожали, и обвинять нас в этом с учетом реального положения дел - то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую - как минимум, безответственно".

Владимир Путин

Новости

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

В российской армии появилось первое подразделение боевых машин "Терминатор"

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооружённых силах РФ

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

Госкомиссия выделила диапазон частот силовых ведомств для тестирования 5G в России

МИД сообщил о планах России снизить зависимость от иностранных платежных систем

Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов

Олег Скрипочка покинул отряд космонавтов

В России за сутки коронавирус подтвердился у 32 837 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 32 837 человек

"Ъ" сообщил о планах Минцифры продлить регистрацию корпоративных сим-карт

"Ъ" сообщил о планах Минцифры продлить регистрацию корпоративных сим-карт
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });