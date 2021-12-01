Путин выразил обеспокоенность установкой Запада на сдерживание России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что обеспокоен тем, как ведут себя по отношению к России ее западные партнеры, пытающиеся сдерживать развитие РФ.

На церемонии вручения верительных грамот иностранными послами Путин отметил, что "угроза на наших западных рубежах действительно нарастает".

"Мы выражаем обеспокоенность не только тем, что международное сообщество действует вразнобой и не может объединиться для решения по-настоящему важных проблем, но и тем, как ведут себя по отношению к нашей стране, к России, наши партнеры, пытающиеся всячески сдерживать наше развитие, оказывать санкционное давление, нагнетать напряженность у наших границ", - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил: "Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура НАТО".

"Для нас это более чем серьезно", - сказал Путин, добавив, что "в данной ситуации Россия предпринимает адекватные военно-технические меры".

При этом президент РФ повторил: "Не мы кому-то угрожали, и обвинять нас в этом с учетом реального положения дел - то есть сваливать, как у нас в народе говорят, с больной головы на здоровую - как минимум, безответственно".