Финалистами "Цифрового прорыва" стали 1333 конкурсанта

Участникам финала предстоит решить кейсы с цифровыми двойниками, идентификацией в мобайле, беспилотниками и мониторингом нефтеразливов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Со 2 по 4 декабря состоится финал третьего сезона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв 2021" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Финалистами конкурса стали 1333 конкурсанта. Призовой фонд соревнования составит 24 млн рублей.

Финал конкурса пройдет в гибридном формате. На площадке центрального IT-хаба, расположенного в Иннополисе, соберутся победители тематических хакатонов и амбассадоры, эксперты, трекеры и члены жюри, почетные гости, а также представители партнеров от государства и бизнеса. Также участники смогут принять участие в соревнованиях в специальных IT-хабах, которые будут действовать в разных регионах страны, или в формате онлайн.

"Тематика кейсов на финале самая разнообразная: будут задачи по искусственному интеллекту, цифровой трансформации, Big Data, анализу данных и многим другим направлениям. Есть и управленческий кейс. Здорово, что на финале вновь представлены задачи не только от крупнейших компаний, но и от государственный учреждений. Например, будут кейсы от Минэнерго России и Транспортных инноваций Москвы", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Среди кейсодержателей много коммерческих организаций, но кейсы при этом почти все социально-направленные и решают глобальные задачи. Отмечу, что, помимо основного призового фонда, есть гранты от партнеров: грант от Иннополиса для решения в области ИИ на 500 тыс. рублей и гранты от Baring Vostok суммарно на 1 млн рублей", – рассказал директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Участники финального хакатона смогут выбрать для решения один из 12 кейсов от государственных органов и корпораций. Так, для "Росатома" – генерального партнера конкурса – финалисты разработают систему оценки и мониторинга нефтеразливов с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.

"В этом году Росатом представил много интересных и, безусловно, важных для атомной отрасли кейсов на Цифровой прорыв. В финале предлагается к решению кейс от ИТ-интегратора Росатома АО "Гринатом" по разработке системы оценки и мониторинга нефтеразливов с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Перед Госкорпорацией стоят значимые для всего мирового сообщества задачи. Они касаются создания цифровой платформы для обеспечения навигации по Северному морскому пути, обеспечению экологического мониторинга окружающей среды и многого другого. Росатом, безусловно, чувствует свою ответственность, хоть мы и являемся генеральным партнёром "Цифрового прорыва" уже не первый год. От лица Госкорпорации и себя лично желаю участникам удачи! Вперёд, к победе!" – отметил директор по информационным технологиям Госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.

Для акселератора "Транспортных инноваций Москвы" конкурсанты создадут витрину инновационных решений. "Наш кейс важен, в первую очередь, для всех структур Московского транспорта, поскольку ТИМ ежегодно взаимодействует с большим количеством проектов, команд и партнеров. Поэтому ждём реальных специалистов, которые хотят стать частью масштабной транспортной экосистемы и привнести свой вклад в развитие инновационной и стартаперской деятельности", – подчеркнул директор проекта "Транспортные инновации Москвы" Иван Юнин.

А ВТБ предлагает участникам разработать инструменты, которые позволят гражданам ознакомиться с мерами социальной поддержки и привлечь максимальное количество родителей с детьми для выбора единого счета для проактивных выплат. "ВТБ нацелен на реализацию социальных проектов, направленных на поддержку россиян. Но для того, чтобы адресную помощь, без дополнительных сложностей, смогли получить миллионы граждан, необходимо не только создать продукт или инструмент, но и обеспечить информированность потенциальных клиентов, для которых эти сервисы жизненно необходимы. Именно поэтому в рамках финала "Цифрового прорыва" мы предложили участникам разработать наиболее, по их мнению, эффективные инструменты для популяризации упрощенного способа получения социальной поддержки", – поделился начальник управления "Государственные услуги", розничный бизнес, ПАО ВТБ Святослав Агеев.

Для ПАО "Россети" финалисты смогут разработать онлайн-тренажер для обучения оператора беспилотных летательных аппаратов.

Accenture ожидает от конкурсантов решений для аналитики качества сырья при приемке в полевых условиях. "Мы предлагаем участникам финального хакатона найти решение реальной бизнес-задачи для промышленного предприятия. Нужно разработать систему по оценке качества ценного сырья, которая должна работать в полевых условиях при отсутствии интернета и слабом сигнале сотовой связи", – рассказал руководитель направления Industry X Accenture в России Антон Епишев.

Основная задача кейса Промсвязьбанка – разработка программного решения для онбординга новых IT-специалистов банка.

А в рамках кейса Билайна финалисты разработают решения для приложения "Кинбери". "Не так давно мы создали приложение "Кинбери", функционал которого направлен на обеспечение безопасности детей и пожилых родителей. В случае, когда кто-то теряется, важно, чтобы его телефон работал максимально долго даже при работающем gps-приемнике. Мы предлагаем участникам финала "Цифрового прорыва" помочь нам в развитии "Кинбери" – предложить решение, которое позволит максимально точно определять местоположение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым gps-сигналом, обеспечивая при этом минимальное время передачи данных на сервер с максимальной экономией заряда батареи устройства", – сообщил директор по цифровым продуктам и технологиям Билайн Максим Долгов.

Кейс "Ростелекома" посвящен разработке программного решения поиска и отслеживания своего цифрового двойника. "Множество людей большую часть своего дня, да и в целом жизни, проводят в онлайн-пространстве. Метавселенная – это уже реальность, а не будущее. Все, что человек делает или говорит, транслируется по всему миру. Про каждого из нас в онлайн-пространстве хранится и постоянно пополняется огромное количество информации, которую не представляется возможным найти, а главное – проанализировать. Именно поэтому мы предлагаем участникам подумать над платформой поиска персональных данных для отслеживания своего цифрового двойника по всему онлайн-пространству", – сообщил директор по обеспечению качества ИТ-услуг Ростелекома Арсен Благов.

Также конкурсантам будет предложено задание от Минэнерго России. "В рамках решения кейса Минэнерго России участникам финала предстоит собрать собственный датасет спутниковых снимков и на основе него предложить инструмент выявления угрожающих деревьев в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Это позволит оперативно фиксировать и устранять риски нарушения электроснабжения потребителей. Желаем участникам продуктивной работы, сил и прорывных решений на финале", – рассказал советник Генерального директора АО "Техническая инспекция ЕЭС" Станислав Немов.

Рекламная платформа Hyper AdTech предлагает разработать решение, которое определит заданные профили аудитории в мобильной среде по полу, возрасту, интересам, поведению, месторасположению и другим параметрам. "В настоящее время цифровой рекламный рынок усиленно готовится к новой cookieless-реальности, в частности, к ограничению передачи данных пользователей в мобильной среде. Задача, которую мы поставили перед участниками, состоит в том, чтобы разработать уникальное решение для определения профиля аудитории с целью проведения эффективных рекламных кампаний в условиях ограниченности пользовательских данных. Разработанное решение, в свою очередь, позволит обеспечить корректную атрибуцию пользователей, что даст рынку возможность эффективно проводить рекламные кампании, при этом отвечая требованиям конфиденциальности", – прокомментировал коммерческий директор Hyper AdTech Армен Айрапетян.

Для Минцифры Республики Татарстан финалисты разработают сервис по выявлению мусора на дорогах и заполненности мусорных баков. "В Республике Татарстан имеется большая инфраструктура видеонаблюдения в рамках концепции Безопасного города. Важно интегрировать технологии искусственного интеллекта в данную инфраструктуру для улучшения жизни горожан. Главное – сделать жизнь граждан более комфортной с помощью анализа видеоданных, при этом обеспечив неприкосновенность частной жизни людей", – рассказал уполномоченный по технологиям ИИ в Татарстане, финалист конкурса "Цифровой прорыв" Булат Замалиев.

А РБК предлагает участникам разработать решение для конвертации видео в текст для рекомендательной системы РБК Xavier. "РБК считает своей миссией доставку персонализированных новостей до каждого жителя страны. Поэтому в компании сейчас идет активная разработка рекомендательной системы, предлагающей как видео, так и статьи на наших ресурсах. В рамках "Цифрового прорыва" мы хотели бы открыть для себя новые решения этой задачи и найти коллег, сопричастных к системе, которая будет служить более 60 млн активных пользователей наших сайтов", – поделилась руководитель управления разработки РБК Анна Абрамова.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".