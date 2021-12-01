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Сенатор Святенко заявила о проблеме стереотипов и дискриминации людей с ВИЧ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Социальная стигматизация и дискриминация по отношению к людям, живущим с вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), до сих пор является препятствием для их полноценного лечения, заявила председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

"Стигма и дискриминация в контексте ВИЧ является одним из главных препятствий для профилактики, полноценного лечения и получения ухода людьми, живущими с ВИЧ. Нередкий случай, когда такие больные не могут получить паллиативную помощь из-за страха врачей заразить других пациентов или заразиться самим", - сказала Святенко на форуме "Здравоохранение в России – 2021" в среду.

Она подчеркнула, что "в мире давно разработаны инструкции и протоколы на самые разные случаи, связанные с лечением и уходом за людьми, живущими с ВИЧ".

По ее словам, "выражение стигмы может быть самым разным - от простого избегания и игнорирования людей, живущих с ВИЧ, до оскорбления, угроз и различных проявлений жесткого обращения со стороны внешнего окружения". "Такая ситуация неизбежно приводит к психоэмоциональным расстройствам больного, ухудшению его состояния и вызывает порой даже суицидальные мысли", - сказала она.

"В любом обществе существует такое явление, как стигма, то есть некое социальное клеймо. Люди уверены, что СПИД - это страшно. Мы родились в обществе, которое панически боялось СПИДа. В первые годы распространения эпидемии ВИЧ подобный диагноз приравнивался к смерти и вызывал чувство полной беспомощности", - отметила Святенко.

По словам сенатора, незнание того, как вирус передается, порождает в обществе страх и желание отгородиться от людей, живущих с ВИЧ, не общаться с ними, изолировать их.

Также Святенко сообщила, что существует проблема нехватки паллиативных коек для людей, живущих с ВИЧ. "В большинстве своем хосписы и паллиативные отделения заняты людьми, которые должны находиться в учреждении под защитой, - одинокие старики, пожилые, за которыми некому ухаживать или за которыми некому идти. Найти место для больного с пугающим диагнозом СПИД порой бывает затруднительно. В результате ВИЧ-инфицированные не могут получить медицинскую или социальную помощь", - сказала она.

Сенатор считает, что решением этой проблемы может стать создание отдельной паллиативной помощи при инфекционной, туберкулезной и наркологической больнице, а также расширение при необходимости патронажной службы при государственных центрах СПИД.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский сообщил в интервью "Интерфаксу", что до 300 тысяч человек в РФ могут не знать о своем ВИЧ-статусе, из-за них продолжается распространение инфекции.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году он проходит под общим девизом "Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии".

ВИЧ Инна Святенко

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