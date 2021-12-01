Подпольное казино под вывеской продуктового магазина обнаружено в Забайкалье

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Оперативники задержали преступную группу, которая обвиняется в организации круглосуточного подпольного казино в Забайкалье, работающего под вывеской продуктового магазина.

Региональное УМВД сообщает, что при силовой поддержке Росгвардии одновременно в разных районах Читы задержаны девять участников группировки.

"За несколькими дверями, внешне прикрытыми вывеской продуктового магазина, жители Читы в круглосуточном режиме проводили свой досуг за покерным столом. Вход в заведение был доступен только проверенным и постоянным игрокам. К услугам посетителей закрытого клуба, помимо необходимых фишек и игральных карт, имелся мини-бар с чаем и сладостями", - говорится в сообщении.

Лидер группировки - 34-летний мужчина - и пять активных участников, которые подыскивали клиентов, занимались организацией аренды помещения, работали крупье, после задержания были помещены в изолятор временного содержания.

Следственное управление СК России сообщает, шестерым задержанным уже предъявлено обвинение по ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

"Подпольный карточный клуб действовал с января 2021 года на одной из центральных улиц Читы. За это время обвиняемые получили незаконный доход в сумме более 10 млн рублей", - отмечает следственное управление.

В среду по ходатайству следствия суд заключил троих обвиняемых под стражу, один из фигурантов уголовного дела находится под домашним арестом. В отношении пятого обвиняемого принято решение о продлении на 72 часа срока задержания. Меру пресечения в отношении шестого обвиняемого суд изберет в четверг.