Минэкономразвития создает механизмы управления качеством и доступностью госданных

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития доработало законопроект, регулирующий принципы формирования Национальной системы управления данными (НСУД). Кроме того, в ведомстве планируют пересмотреть и реформировать подход к публикации государственных открытых данных. При этом в министерстве намерены учитывать потребности и запросы бизнеса и допускают, что НСУД в перспективе станет механизмом обмена информацией между государством и частными владельцами данных.

Концепция создания и функционирования НСУД утверждена распоряжением Правительства в июне 2019 года. С июля того же года проводится эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах – срок его завершения неоднократно переносился и должен истечь 31 декабря 2021 года. Однако законодательно создание системы так и не было закреплено – разработанный в 2019 году законопроект так и не дошел до Госдумы. Теперь же базовые определения НСУД предлагается все же вписать в законодательство.

"Минэк разработал законопроект, в ближайшее время он будет направлен в органы власти на согласование, который является систематизацией существующего регулирования и установкой базовых принципов", - рассказал накануне в ходе расширенного заседания Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере сообщил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития, речь идет о внесении изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части формирования национальной системы управления данными. Первая версия законопроекта, готовившегося Минэкономразвития совместно с Минцифры с 2019 года, была размещена для публичного обсуждения весной 2021 года. "В связи с принятием Правительством РФ ряда подзаконных актов потребовалась актуализация законопроекта о НСУД. В декабре 2021 планируем повторно разместить текст законопроекта на для общественного обсуждения", - сообщили в ведомстве.

В рамках законопроекта понятие "НСУД" предлагается закрепить как "совокупность взаимосвязанных методологических, правовых, организационно-управленческих и информационно-технологических компонентов, обеспечивающих эффективное управление данными НСУД на федеральном, региональном и муниципальном уровне". Такая формулировка согласована с Минцифры, пояснил Дюбанов.

В документе также предлагается закрепить понятие "Орган и (или) организация публичного сектора" - такие структуры смогут осуществлять эксплуатацию информационных систем в рамках НСУД. Причем помимо государственных учреждений, внебюджетных фондов и госкорпораций, выполнять эту функцию смогут и публично-правовые компании, привлеченные к управлению данными на условиях концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве.

При этом, подчеркнул представитель Минэкономразвития, храниться в НСУД будут не только государственные и муниципальные данные, но также информация, принадлежащая физическим и юридическим лицам.

"Принципиальное отличие, связанное с позицией бизнеса – у нас данные не только для государства, НСУД это, в том числе, возможность взаимодействия с бизнесом, предоставления – а в перспективе и обмена информацией", - отметил Дюбанов.

Кроме того, в рамках НСУД планируется закрепить возможность организации предоставления данных НСУД органами и организациями публичного сектора за плату.

Законопроект также предполагает разграничение уровней доступа к информации. Свободный доступ предлагается установить для открытых данных, обезличенных данных, свободно распространяемой информации, иных общедоступных данных. Несколько степеней доступа будут установлены для информации, доступ к которой ограничен федеральными законами – речь идет о конфиденциальной информации и информации, содержащей служебную и гостайну.

В Минэкономразвития также намерены гармонизировать практику публикации открытых государственных данных. Речь идет о данных федеральных, региональных и муниципальных органов власти, размещенных в интернете в виде систематизированных машиночитаемых данных без ограничений использования.

За девять лет, прошедшие с момента принятия правительственной концепции открытых данных, федеральным и региональным органам власти так и не удалось выстроить взаимодействие с бизнесом, пользователями открытых данных, констатируют в Минэкономразвития. По данным мониторинга, проведенного ведомством, наблюдается информационная избыточность (26,5% опубликованных наборов данных задублированы), информация обновляется несвоевременно (40% неактуальных наборов), отсутствует единая точка доступа к государственным данным, существуют проблемы с гармонизацией данных, а методологические рекомендации не обновлялись с 2014 года.

Решить эти проблемы в ведомстве предлагают за счет создания координационного органа (им должно стать само министерство), который будет проводить регулярный мониторинг и отслеживать качество открытых данных. Кроме того, планируется модернизировать портал открытых данных (data.gov.ru) за счет интеграции с НСУД, информационными системами Росстата и ключевыми ресурсами органов государственной власти, а также актуализировать нормативную и методологическую базу в области открытых данных.