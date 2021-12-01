"ЛУКОЙЛ" вводит доступ в здания компании по QR-кодам

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доступ в здания нефтегазовой компании "ЛУКОЙЛ" с 3 декабря будет возможен лишь при наличии QR-кода.

Как пояснили "Интерфаксу" в НК, "в связи с тем, что в большинстве регионов производственной деятельности ПАО "ЛУКОЙЛ" сохраняется непростая эпидемическая обстановка, с 3 декабря для прохода в административные здания работникам компании и посетителям необходимо наличие действующего QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенную коронавирусную инфекцию, или QR-кода, полученного по итогам ПЦР-тестирования (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации или сертификат о прохождении первого этапа вакцинации)".

При наличии у сотрудника медицинских противопоказаний к вакцинации допускается предоставление подтверждающего документа, добавили в "ЛУКОЙЛе". Работники, не имеющие QR-кодов или медицинских противопоказаний, могут быть переведены на дистанционный режим работы в установленном в компании порядке, уточнили в НК.

В других компаниях

В пресс-службе "Роснефти" не ответили на соответствующий запрос агентства. Между тем, источники в компании рассказали, что пока ввод QR-пропусков для доступа в здания компании не планируется.

В "Газпром нефти" "Интерфаксу" сообщили, что в 2020 году компания разработала и внедрила собственное мобильное приложение "Градусник", в которое подгружаются QR-коды сотрудников после вакцинации, а также данные ПЦР-тестов и результаты тестирований на антитела к COVID-19. "Проверка QR-кодов осуществляется на входе в офисы и на производство. Эта система позволила создать барьеры на пути распространения вируса, обеспечила безопасность здоровья сотрудников и сохранила бесперебойную работу заводов и нефтепромыслов", - отметили в НК.

"Градусник" интегрирован с корпоративной медицинской системой и дополнительно помогает оказывать поддержку сотрудникам "Газпром нефти" при заболеваниях. Приложение позволяет сотруднику сообщить о появлении температуры или другого недомогания, после чего с ним для консультации связывается представитель медицинского подразделения компании", - уточнили представители "Газпром нефти".

В настоящее время вакцинацию от COVID-19 прошли 82% сотрудников "Газпром нефти". В дополнение к системе проверки QR-кодов о вакцинации и ПЦР-тестов НК проводит регулярный контроль уровня антител работников к вирусу, добавили в компании.

В "Татнефти" агентству сообщили, что еще в июле ввели QR-допуск в свои административные здания. На данный момент в НК вакцинированы 95% сотрудников.