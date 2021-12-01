Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Саратове

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Кировском районе Саратова днем в среду машина скорой помощи столкнулась с легковой Honda, пострадали четыре человека, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке Черниговской улицы и Первого проезда танкистов.

В Минздраве региона уточнили, что столкновение произошло, когда машина скорой со включенной сиреной и проблесковыми маячками везла экстренного больного. Пострадали водитель скорой помощи, две женщины-фельдшера и женщина, бывшая за рулем Honda. Все четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Находившегося в машине пациента передали другой бригаде.