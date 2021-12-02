"Интерфакс" интегрирует цифровые решения в образовательные программы СПбПУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью интеграции разработанных "Интерфаксом" цифровых решений в образовательные программы и научно-исследовательскую деятельность университета.

В частности, университет планирует включить информационные системы СПАРК (оценка рисков, обеспечение экономической безопасности бизнеса, проверка контрагентов) и МАРКЕР (система мониторинга и контроля закупок) в образовательные программы магистратуры, бакалавриата и специалитета ряда направлений подготовки Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.

Данные, представленные в системах СПАРК и МАРКЕР, позволят студентам производить расчёты и делать выводы в практической части бакалаврских работ и магистерских диссертаций, реализовывать исследовательские проекты, посвященные статистическому и эконометрическому моделированию, прогнозированию деятельности предприятий, а также проводить качественные эмпирические исследования, публикуемые в журналах Scopus Q1-2. СПбПУ и "Интерфакс" также планируют совместно разрабатывать программы повышения квалификации.

"Мы рады начать сотрудничество с "Интерфаксом" - обладателем самой современной информационно-аналитической системы о финансово-экономической деятельности компаний в России. Использование цифровых решений компании будет способствовать развитию у студентов навыков анализа данных, оценки экономических взаимосвязей, мониторинга развития отдельных компаний и секторов экономики регионов. Эти компетенции повысят востребованность наших выпускников на рынке труда", - сказал ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

"Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - один из ведущих технических вузов нашей страны, и мы рассчитываем, что наши цифровые решения помогут в подготовке студентов различных специальностей к работе в ведущих компаниях и государственных структурах. Мы готовы делиться нашим опытом, чтобы давать молодым специалистам системные знания и практические навыки в области анализа рисков, необходимые для эффективного управления", - отметил председатель совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.