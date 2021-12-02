Хакатонщики из 251 команды встретились в метавселенной финала "Цифрового прорыва"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Со 2 по 4 декабря в Иннополисе и 15 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате проходит финал третьего сезона всероссийского конкурса "Цифровой прорыв-2021" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В состязании принимает участие 251 команда со всей России. Призовой фонд финала составляет 24 млн рублей, а грантовый фонд от партнеров – более 2 млн рублей.

Приветствие финалистам третьего сезона конкурса направил Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Владимир Путин: "Отрадно, что ваш конкурс состоялся, занял достойное место в календаре наиболее значимых событий в сфере информационных технологий, укрепил свой авторитет и традиции. Сегодня он объединяет десятки тысяч одаренных, инициативных людей по всей стране – как опытных IT-специалистов, так и молодых профессионалов. Все они получают отличный шанс продемонстрировать свои таланты и творческий потенциал, предложить эффективные и оригинальные решения конкретных научных, технических, производственных задач. И конечно, конкурс "Цифровой прорыв" неизменно привлекает заинтересованное внимание экспертного сообщества, представителей органов власти и компаний-работодателей. Уверен, что мероприятие, проходящее на площадке современного, динамично развивающегося Иннополиса, внесет практический вклад в продвижение российских информационных технологий. Желаю вам успехов, честной борьбы и вдохновения".

На площадке центрального ИТ-хаба, расположенного в Иннополисе, собрались победители тематических хакатонов, амбассадоры, эксперты, трекеры, члены жюри, почетные гости, представители партнеров от государства и бизнеса. Цели и проблемы внедрения IT-решений и предложения IT-отрасли победители конкурса и почетные гости обсудили в рамках ИТ-завтрака "Цифрового прорыва". В мероприятии приняли участие Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, мэр города Иннополис Руслан Шагалеев, а также представители технологических компаний и профильных организаций, победители и амбассадоры конкурса "Цифровой прорыв".

Для того, чтобы финалисты конкурса, которые не смогли приехать в один из 15 ИТ-хабов, в полной мере ощутили атмосферу конкурса, был построен уникальный, виртуальный хаб – метавселенная "Цифрового прорыва". В ней тысячи участников могут хакатонить, общаться между собой, видеть друг друга, обмениваться жестами, гулять внутри огромного хаба и смотреть трансляцию на мягких диванах, независимо от физического местонахождения, при помощи VR-очков или мобильного телефона.

В этом году хакатоны "Цифрового прорыва" прошли в гибридном формате: онлайн + офлайн. В течение года было организовано 52 региональных IT-хаба, которые приняли участников на своих площадках. "Цифровой прорыв" в этом году показал, что для победы не важно, где ты находишься. И, конечно, у победителей хакатона прошлых лет возникло желание объединить участников в метавселенной.

"Сегодня мы запустили бета-версию метавселенной "Цифрового прорыва", и это просто невероятно. Эту идею я озвучила в сентябре на форуме "Россия – страна возможностей", и уже сегодня она стала реальностью. Метавселенная "Цифрового прорыва" – это виртуальный IT-хаб, в который может прийти житель любого уголка нашей страны и оказаться в дружелюбном цифровом пространстве в компании единомышленников. Внутри метавселенной участники могут не только чатиться, но и взаимодействовать друг с другом, разговаривать, даже перемещаться внутри огромного хаба при помощи VR-очков. В будущем хотелось бы сделать такое виртуальное пространство – постоянно действующим IT-хабом, куда участники смогут попасть в любое время, местом, которое объединит сильнейших IT-специалистов нашей огромной страны", – рассказала автор проекта Метавселенная конкурса "Цифровой Прорыв", победитель конкурса 2019-2020 года Татьяна Сердинова.

Кроме того, в Иннополисе развернута выставка, на которой можно ознакомиться с итогами тематических полуфиналов и решениями победителей конкурса. Также в центральном ИТ-хабе работает медиастудия, откуда будет вестись трехдневная круглосуточная прямая трансляция финального хакатона.

"Сегодня мы в таком знаковом городе, как Иннополис, запускаем финальный этап соревнований. Весь год проходили полуфиналы, тематические хакатоны, а сегодня мы могли ознакомиться с основными результатами и победителями. Очень много интересных решений, которые точно востребованы и показывают возможности наших разработчиков. Каждый пришел на это мероприятие со своими амбициями: кому-то важно доказать себе, что он может победить, кто-то хочет, чтобы его заметили, кто-то хочет продвижения по карьере, для кого-то является мотивацией финансовая премия. Желаю интересной борьбы, соревнования, чтобы каждый участник выложился и доказал себе и всем остальным, что достоин финала. Очень важно, что всего за три года это мероприятие стало знаковым для нашей IT-отрасли, IT-рынка и что теперь носит регулярный характер", – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

"Мы находимся в главном хабе финала – в Республике Татарстан, где в 2019 году финал "Цифрового прорыва" вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакактон в мире. Прорваться в финал было непростой задачей. И все, кто участвует в сегодняшних соревнованиях, по праву заслужили свое место в заключительном этапе конкурса. Приглашения в финальный этап третьего сезона проекта получили 1 333 конкурсанта. 251 команда со всей страны поборется за победу в конкурсе. Дорогие финалисты, каждый из вас уникален, у каждого своя история, свой профессиональный путь, и, безусловно, каждый из вас – настоящий профессионал своего дела. Ярким акцентом нашего финала станет открытие виртуального ИТ-хаба, метавселенной "Цифрового прорыва". Внутри него благодаря VR-технологиям вы сможете взаимодействовать друг с другом: разговаривать, гулять по территории хаба, общаться с офлайн-вселенной. В "строительстве" виртуального хаба участвовала выпускница "Цифрового прорыва", а ныне амбассадор проекта Татьяна Сердинова. Спасибо вам за то, что продолжаете развивать наш конкурс!", – поделился генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Не могу не отметить эволюцию проекта. "Цифровому прорыву" всего 3 года, и, если в 2019 году это были хакатоны, в 2020 году мы осознанно начали формирование цифрового сообщества и продолжили в 2021. И теперь, как и планировалось, "Цифровой прорыв" становится движением – амбассадоры, ИТ-хабы в регионах, цифровая платформа и медиаресурсы, сообщество трекеров, кейсодержателей и жюри, самое главное, участников – почти четверть миллиона человек, лучших ИТ-шников России. Я уверен, что в ближайшие дни мы будем свидетелями того, как лучшие из лучших участников сообщества "Цифрового прорыва" будут бороться за звание лауреатов 2021 года. Пусть тут, в стенах Иннополиса, все эти дни вершится цифровая магия! Рождаются проекты и решения, которые изменят мир и сделают жизнь людей лучше! Желаю вам вдохновения, ярких озарений, увлекательной работы над решением и, конечно, победы", – подчеркнул директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

Также участников поприветствовал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и зачитал приветствие от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова: "Для нас очень важно, что столь масштабное мероприятие состоится в Татарстане, который занимает лидирующее место среди российских регионов по уровню цифровой зрелости. Первый финал конкурса "Цифровой прорыв" прошел в 2019 году в Казани и попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый многочисленный хакатон, участие в котором приняли одновременно более 3 тысяч человек! В рамках конкурса программисты России соревнуются в решении актуальных цифровых задач из разных областей жизнедеятельности. Особая ценность в том, что задачи для конкурсантов не придуманы, они реальные и направлены на улучшение жизни граждан. Так, одной из задач, представленных Республикой Татарстан в рамках финала конкурса, было создание сервиса по детекции мусора на дорогах и заполненности мусорных баков, а также других сервисов, анализирующих данные с городских камер уличного видеонаблюдения. Хочу отметить, что в Цифровом прорыве-2021 приняли участие 86 команд из Татарстана – это более 1 700 человек, а в финал конкура вышли 8 наших ИТ-команд".

"Я счастлив, что центральный штаб финала "Цифрового прорыва" находится в Иннополисе. Приветствую всех участников финала, передаю привет всем остальным хабам и хотел бы вам пожелать успехов и удачи в конкурсе", – обратился к конкурсантам мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

"Как особая экономическая зона мы считаем, что играем важную роль в формировании кадрового IT-потенциала страны. Иннополис – это более 300 компаний, которые здесь успешно реализовывают свои проекты, это и стартапы, и крупные компании-резиденты. У нас сформирован ряд сервисов, пакетов, предложений и преференций, которые позволят вам динамичнее реализовывать то, что будет сегодня здесь представлено в рамках хакатона. Хотел бы отметить отдельно, что два финалиста 2019 года уже стали стартапами особой экономической зоны "Иннополис". Всем желаем успехов в решении кейсов", – отметил генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Ренат Халимов.

На хакатоне представлены 12 кейсов от государственных органов и коммерческих организаций. Оценивают команды и помогают им 13 экспертов, 24 модератора, 13 ревизоров, 26 код-ревью, 43 трекера, 43 члена жюри. Итого: 262 наставника. Это не только представители партнеров, но и приглашенные гости, среди которых представители следующих организаций: AI SOLUTIONS ARCHITECT NVIDIA, ПАО "ГМК "Норильский никель", Gallery, ООО "Интегральные диагностические системы и программные комплексы", Аrticul Media, VK Cloud Solutions, Технаксис, АНО "Фонд инновационного развития образования и науки, Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области", Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева.

Для "Росатома" – генерального партнера конкурса – финалисты разработают интеллектуальный инструмент для автоматизированного обнаружения фактов аварии на нефтепроводах. Это один из 4 ИИ-кейсов на финале конкурса. Впервые на хакатоне будут предоставлены данные со спутника для решения такой важной проблемы.

"Росатом уделяет большое внимание экологическим вопросам. Являясь одним из самых сильных в стране центров математического моделирования, а также аккумулируя у себя мощную технологическую экспертизу в области искусственного интеллекта, Госкорпорация обладает возможностями по анализу развития экологических ситуаций для предотвращения возможного нанесения вреда окружающей среде, а также уникальными компетенциями в разработке методологии предотвращения чрезвычайных происшествий. Мы давно и успешно решаем эту задачу в атомной отрасли, а сейчас приобретенный опыт и технологии распространяются шире – к нам обращаются как региональные власти, так и промышленные компании. В финале "Цифрового прорыва" мы представили реальный кейс по разработке решения для анализа возможности нефтеразливов и разработке методов предотвращения неблагоприятных экологических ситуаций. Мы уверены, что он заинтересует участников "Цифрового прорыва", и будем очень рады, если появится решение, которое мы вместе с участниками хакатона сможем реализовать на практике", – подчеркнула директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева. Для акселератора "Транспортные инновации Москвы" финалисты создадут витрину инновационных решений – систему, с помощью которой сотрудники организаций транспортного комплекса (потенциальные/функциональные заказчики) смогут ознакомиться с существующими решениями и командами акселератора, а это более 100 пилотных проектов и 90 команд, прошедших программу акселерации.

"Задача, которую мы ставим перед участниками в финале хакатона, очень важна для нас и всех структур Московского транспорта, поскольку ТИМ ежегодно взаимодействует с большим количеством проектов, команд и партнеров. Заявки и результаты их анализа, результаты программы акселерации, пилотные проекты – все это в настоящий момент находится в разных форматах, что не позволяет пользователю быстро найти решение своей задачи. Надеемся, что благодаря качественно разработанной витрине сотрудники организаций Московского транспорта, наши партнеры и участники смогут ознакомиться с существующими проектами и командами ТИМ, получить доступ к выборке решений под свой запрос, а также использовать полученную информацию для возможных коллабораций. Работа станет проще и эффективнее, а также не будет тратиться зря огромный временной ресурс, связанный с поиском информации", – отметил директор проекта "Транспортные инновации Москвы" Иван Юнин.

ВТБ предложил разработать инструменты, которые позволят гражданам ознакомиться с мерами социальной поддержки и привлечь максимальное количество родителей с детьми для выбора единого счета для проактивных выплат. Это единственный управленческий кейс хакатона.

"ВТБ предложил участникам разработать инструменты, от успешности и эффективности которых напрямую зависит упрощение получения социальной поддержки для миллионов россиян. Мы ожидаем, что команды смогут придумать решения, которые будут просты в реализации и, при этом, понятны и доступны для целевой аудитории", – отметил начальник управления "Государственные услуги", розничный бизнес, ПАО ВТБ Святослав Агеев. Accenture ожидает от финалистов решений для аналитики качества сырья при приёмке в полевых условиях. Участникам предстоит воссоздать сложнейший производственный процесс погрузки и разгрузки сыпучего товара из ЖД-вагонов, используя спичечные коробки, гречку, чёрный перец и скотч. Необходимо будет смоделировать этот процесс буквально вручную, а потом применить ИИ-технологии для распознавания сыпучего сырья.

"Наш кейс – это пример задачи бизнеса, над которыми работают наши профессионалы в реальной жизни. Для Accenture это возможность посмотреть на мир по-другому, подойти к кейсу с разных сторон и увидеть нестандартные решения. Мы предлагаем участникам разработать прототип системы и продемонстрировать как с помощью искусственного интеллекта она будет анализировать качество сыпучего сырья. Задача с прицелом на полную автономность и переход к умному производству. Мы желаем участникам вдохновения, энергии и удачи! Уверены, ребята смогут создать уникальные решения и удивить членов жюри", – поделилась управляющий директор Accenture в России, департамент Технологии Мария Григорьева.

"Россети" предложили разработать онлайн-тренажер для обучения оператора беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения кейсового задания предусмотрено не только создание системы обучения пилотов, но и механики, позволяющей оценить уровень их знаний и компетенций.

"Для финала "Россети" подготовили кейс, связанный с разработкой тренажера для операторов беспилотных летательных аппаратов с использованием технологий виртуальной реальности и цифровых двойников. Под управлением "Россетей" находится большой объем производственных активов: около 2,4 млн линий электропередач и 528 тысяч станций. Необходимо отслеживать состояние этих объектов, дроны позволяют это делать удаленно. Ожидаем решений, которое могли бы повысить эффективность этой работы. Хочу поблагодарить финалистов, которые выбрали наш кейс и пожелать им удачи", – рассказал врио заместителя генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети" Константин Кравченко.

Основная задача кейса Промсвязьбанка – разработка программного решения для онбординга новых IT-специалистов банка. Впервые в рамках конкурса будет разработана настоящее цифровое рабочее пространство, которое позволит новым сотрудникам банка быстрее погрузиться в корпоративную культуру, рабочие задачи, познакомиться с коллегами. Время онбординга ИТ-специалистов занимает до 3 месяцев, иногда это слишком длительное время для команд разработки, которым необходимо очень быстро создавать программные решения и погружаться в рабочий контекст.

"ПСБ – банк высокотехнологичный. Мы уже получили в полуфинале решение, которое хотим и будем использовать. Теперь мы ждём новое решение, которое нам поможет быстрее выводить на рынок новые продукты, быстрее адаптировать команды, поскольку этот кейс позволяет максимально быстро мобилизовать команду, вывести её в единое информационное пространство", – подчеркнул старший вице-президент руководитель блока информационных технологий ПАО "Промсвязьбанк" Сергей Пегасов.

В рамках кейса билайна финалисты разработают решения для приложения "Кинбери". Кейс не только о безопасности детей – он в принципе о безопасности всех пользователей и определении координат людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Например, через такие приложения может быть реализован поиск пропавших людей командой "Лиза Алерт". А работа на минимальном заряде батареи с низкой погрешностью определения местоположения может спасти жизнь.

"Я долго думал, как вдохновить участников. Скажу так: мы интересная страна, потому что не умеем пока что делать машины, как это делают, например, немцы, мы не умеем пока пакетировать некоторые вещи, как это делают американцы. Это не хорошо и не плохо, это просто направления, где можно и нужно расти. Но мы страна людей, которые не знают слова "нет". Есть два типа задач - которые мы можем проработать или которые мы уже проработали. Мы одни из немногих можем браться за нерешаемые задачи. Очень много настоящих квантовых скачков сделаны именно в России — взять хотя бы таблицу Менделеева и Космос. Важно, чтобы все понимали, что барьеры только у нас в головах. Уничтожайте барьеры и двигайтесь вперед", – обратился к участникам исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн Евгений Черешнев. Разработке программного решения поиска и отслеживания своего цифрового двойника посвящён кейс "Ростелекома". Для решения кейса "Ростелекома" развернул внутреннюю инфраструктуру с доступами к собственному программному обеспечению персонально для каждой команды конкурса.

"Мы каждое мероприятие "Цифрового прорыва" всегда здесь, и мы будем здесь. В этот раз решили отойти от своих традиций и не стали использовать тот кейс, который могли бы сделать и сами внутри. Мы решили заглянуть немного в будущее, чуть-чуть за грань. Все слышали про метавселенные и начинают об этом задумываться. Мы же понимаем, что в метавселенной человек существует в цифре. Не столь важен человек в реальности, сколько важны его цифровой след и цифровой двойник. Мы поставили кейс, решение которого позволит понять, как выглядит сейчас мой цифровой двойник с точки зрения бессердечных социальных сетей", – прокомментировал старший вице-президент по информационным технологиям ПАО "Ростелеком" Кирилл Меньшов.

В рамках решения кейса Минэнерго России участникам финала предстоит собрать собственный датасет спутниковых снимков и на основе него предложить инструмент для повышения производительности спутникового мониторинга. Одна из задач, помимо разработки автоматизированной системы расчёта площадей и высот растительности в охранной зоне воздушной линии электропередачи, это возможность участников самостоятельно собрать свой датасет из открытых источников и построить на нём модель.

"Задача уникальна большим количеством существующих инструментов для ее решения и вариантов их комбинаций, при этом для использования таких инструментов на открытых доступных данных необходимо проявить творческий подход, определенную смекалку в совокупности с профессионализмом. Желаю участникам показать максимальный результат, верю, что у них все получится!", – сообщил советник Генерального директора АО "Техническая инспекция ЕЭС" Станислав Немов. Рекламная платформа Hyper AdTech предлагает разработать решение, которое определит заданные профили аудитории в мобильной среде по полу, возрасту, интересам, поведению, месторасположению и другим параметрам. В рамках данного кейса будет разработано программное решение, позволяющее определять профили аудитории в мобильной среде, что обеспечит максимально точное попадание в социально-демографический профиль аудитории, интересы и особенности поведения аудитории, при этом сохраняя приватность пользователей.

"Задача поставленная Hyper AdTech имеет особую актуальность на фоне серьезных изменений с точки зрения конфиденциальности данных пользователей на цифровом рекламном рынке, в частности в мобильной среде. Вводимые меры со стороны глобальных игроков затруднили получение и использование обезличенных данных пользователей, на основе которых строятся сегменты по таргетингу для проведения эффективных рекламных кампаний. На данный момент на российском рекламном рынке еще нет технологий, которые помогли бы решить данную проблему. Нет сомнений, что запрос на создание инновационного решения по определению профиля аудитории в мобильной среде является востребованным. Hyper является первой AdTech платформой в России, которая подняла этот вопрос на таком уровне. Надеемся, что аналитическая работа с данными, вероятностные модели и математический подход позволят командам решить эту интересную и актуальную задачу. Желаем всем участникам продуктивной работы, креативности в процессе решения задач, ну и конечно удачи", – поделился коммерческий директор programmatic-платформы Hyper AdTech Армен Айрапетян.

Для Минцифры Республики Татарстан финалисты разработают сервис по выявлению мусора на дорогах и заполненности мусорных баков. Для решения кейса был предоставлен огромный датасет снимков с уличных камер – более 3500 тысяч фотографий. А также, помимо основного решения кейса, участникам предлагается подумать, как ещё можно улучшить жизнь горожан, используя камеры наблюдения.

"Хотелось бы поздравить финалистов с выходом в финал. Министерство цифрового развития Республики Татарстан подготовило для вас интересный кейс по анализу камер уличного видеонаблюдения, так как в Татарстане десятки тысяч камер, которые фактически сегодня используются в качестве архива. Мы предлагаем финалистам разработать классные решения, которые позволят в режиме реального времени с помощью технологии искусственного интеллекта анализировать видеопоток с этих камер. Главная ценность — сделать жизнь людей лучше благодаря этому решению, для этого мы подготовили для вас огромный обезличенный датасет", – Булат Замалиев, уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане.

РБК предлагает создать решение для конвертации видео в текст для рекомендательной системы РБК Xavier. Участникам предстоит разработать утилиту для повышения качества подбора релевантного контента в рекомендательной системе ведущего мультимедийного холдинга России. Данные, с которыми будут работать участники, – открытые видеоматериалы на сайте РБК, РБК-ТВ и в мобильном приложении РБК.

"С помощью реализации этого кейса вы поможете множеству людей получать более релевантный контент, так как сейчас достаточно большой поток информационного шума. Мы в РБК пытаемся это фильтровать и отдавать пользователю только релевантный контент, который он будет читать с 99% вероятностью. Спасибо всем участникам, которые выбрали наш кейс. Дерзайте!", – сообщил руководитель продуктов РБК Марсель Муртазин.

Посмотреть метавселенную "Цифрового Прорыва" можно по ссылке https://disk.yandex.ru/i/aIYh6fVP3y82aQ

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".