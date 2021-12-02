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Полицейские со стрельбой задержали 16-летнего водителя под Волгоградом

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В городе Волжский Волгоградской области сотрудники ДПС ГИБДД со стрельбой задержали 16-летнего водителя, который, уходя от погони, совершал опасные маневры, сообщили в пресс-центре МВД. На подростка завели уголовное дело о применении насилия к полицейским.

Сотрудники ДПС 1 декабря попытались остановить на улице Пушкина машину, у которой были тонированы все стекла, включая лобовое. Водитель не остановился и попытался скрыться. За ним погнались. Нарушитель совершал "рискованные маневры, создавая своими действиями угрозу для жизни и здоровья граждан", отметили в МВД.

Инспектор ДПС на ходу сделала предупредительные выстрелы из табельного оружия. Затем она прицельно стреляла по колесам нарушителя. Преследуемый водитель не остановился, наехал на полицейского и затем столкнулся со служебным автомобилем.

Водитель выпрыгнул и салона, попытался сбежать, но был задержан. Оказалось, что ему 16 лет.

Служебная проверка подтвердила, что инспектор законно применила табельное оружие. От стрельбы никто не пострадал.

Кроме уголовного дела, на подростка составили административные протоколы о нарушении ПДД.

Волжский ДПС ГИБДД МВД Волгоградская область

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