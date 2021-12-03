Минобороны РФ рассекретило архивы о контрнаступлении Красной Армии под Москвой

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство запускает на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 80-летию начала контрнаступления войск Красной Армии под Москвой, сообщает Минобороны РФ.

"Минобороны России в преддверии 80-летия начала контрнаступления под Москвой на основе уникальных исторических материалов из фондов Центрального архива МО РФ запускает мультимедийный историко-познавательный раздел "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разделе впервые публикуются уникальные архивные материалы времен Великой Отечественной войны, ранее доступные только специалистам. Среди них - оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления и пояснительная записка генерала армии Жукова Сталину; журналы боевых действий, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий; наградные материалы на участников тех боев; руководящие документы военно-инженерного управления о подготовке подступов к Москве к обороне.

"В разделе также впервые представлены рассекреченные документы, раскрывающие детали плана командования Западного фронта по созданию инженерных укреплений и препятствий для недопущения охвата противником столицы с севера, в том числе созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе, инженерного оборудования подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. Широкой аудитории также представлены переводные материалы немецкого командования с планами по окружению и захвату Москвы", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, "публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об инженерной подготовке Московской зоны обороны, о боевых действиях к северу от Москвы о подвигах советских воинов направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории".