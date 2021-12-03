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Минобороны зафиксировало за неделю более 30 иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские радиолокационные станции за неделю сопроводили 31 иностранный самолет-разведчик и шесть разведывательных беспилотников у границ РФ.

Эти данные Минобороны РФ опубликованы в пятницу в ведомственной газете "Красная звезда".

По информации российских военных, за неделю дважды истребители дежурных сил ПВО поднимались в воздух из-за приближения иностранных разведывательных самолетов к границе РФ.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в сообщении

Минобороны РФ

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