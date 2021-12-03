Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Туве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Туве в 348 км к западу-юго-западу от Кызыла, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:30 мск в пятницу землетрясения находился примерно в 30 км юго-западнее села Бай-Тал.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,5 балла по шкале MSK-64.

Значительная сейсмоактивность сохраняется в Туве с конца 2011 года.