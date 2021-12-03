Бывший сотрудник почты на Чукотке отправится под суд по делу о мошенничестве

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Экс-руководитель отдела "Почты России" в городе Анадырь предстанет перед судом по делу покушении на мошенничество с использованием служебного положения на 12,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Расследование в отношении бывшего руководителя одного из отделов филиала ФГУП "Почта России" было завершено Анадырским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2018 года обвиняемый предоставил фиктивные договоры подряда на проведение электроизмерительных работ, а также фальшивые данные о первичном бухгалтерском учете. Таким образом он пытался похитить у "Почты России" около 12,5 млн рублей. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения, говорится в сообщении.

Соучастники экс-главы отделения почты также получили наказание. С одним из них было заключено соглашение о сотрудничестве, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 250 тыс. рублей, а другому соучастнику - назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.