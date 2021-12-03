В "Интерфаксе" пройдет "круглый стол" на тему "Распад СССР: влияние на современную Россию и мир"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В среду, 8 декабря, в 15.30 агентство "Интерфакс" и журнал "Россия в глобальной политике" в режиме он-лайн проведут заседание "круглого стола" на тему "Распад СССР: влияние на современную Россию и мир".

В мероприятии принимают участие:

- президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин,

- глава Kissinger Associates, бывший советник президента США Дж.Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм,

- президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), академик РАН Александр Дынкин,

- бывший заместитель премьер-министра России Сергей Шахрай,

- генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов,

- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Модератор - главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" (СВОП) Федор Лукьянов.

Трансляция мероприятия будет доступна на этой странице.