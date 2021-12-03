Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пожар на сахарном комбинате в Курской области потушен

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали крупное возгорание в АО "Сахарный комбинат Льговский" в городе Льгов Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 11:58. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля одноэтажного корпуса. Пожару был присвоен второй номер сложности. В 15:20 было объявлено о ликвидации открытого горения. Сейчас продолжаются работы по проливке и разбору завалов.

Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров.

Причину возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 60 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 40 человек и 11 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды использовался пожарный поезд станции Льгов.

АО "Сахарный комбинат Льговский" с 2019 года находится под управлением ООО "Агроинновация" (Москва).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Агроинновация" зарегистрировано в Москве в июне 2019 года с уставным капиталом 1 млн рублей. Основной вид деятельности - оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Бенефициаром является Вика Дасни.

курская область

Новости
Пандемия коронавируса

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Россию из ЮАР прилетели два человека с коронавирусом

В Кремле заявили, что дата и время переговоров Путина и Байдена уже известны

Путин из-за "омикрона" поручил повысить эффективность вакцин и тест-систем

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Минпромторг предложил начать маркировку пива в РФ с 1 сентября 2022 г.

Meta, Google и TikTok в 2021 году оштрафованы на 111 млн руб. из-за запрещенного контента

Пандемия коронавируса

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Севастополь первым из регионов РФ достиг уровня коллективного иммунитета в 80%

Сайт Etsy разблокирован в России

Сайт Etsy разблокирован в России

Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину

ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

В Москве задержан стрелявший по такси водитель внедорожника

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });