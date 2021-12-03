Пожар на сахарном комбинате в Курской области потушен

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали крупное возгорание в АО "Сахарный комбинат Льговский" в городе Льгов Курской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 11:58. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля одноэтажного корпуса. Пожару был присвоен второй номер сложности. В 15:20 было объявлено о ликвидации открытого горения. Сейчас продолжаются работы по проливке и разбору завалов.

Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. метров.

Причину возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории Курской области.

В ликвидации пожара принимали участие 60 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 40 человек и 11 единиц техники. Для бесперебойной подачи воды использовался пожарный поезд станции Льгов.

АО "Сахарный комбинат Льговский" с 2019 года находится под управлением ООО "Агроинновация" (Москва).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Агроинновация" зарегистрировано в Москве в июне 2019 года с уставным капиталом 1 млн рублей. Основной вид деятельности - оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Бенефициаром является Вика Дасни.