Нарушений при ПЦР-тестировании в "Шереметьево" не обнаружили

Диагностикой занимается центр, у которого есть лицензия

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Росздравнадзор не нашел нарушений требований законодательства России в работе компании, которая проводит тестирование пассажиров в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

"Каких-либо нарушений требований действующего законодательства РФ в действиях ООО "Вивалаб" не выявлено", - говорится в сообщении Росздравнадзора в пятницу.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что якобы в московском аэропорту "Шереметьево" пассажиры делали тесты на коронавирус в лаборатории, у которой нет соответствующей лицензии.

По результатам проверки Росздравнадзора установлено, что мероприятия по диагностике COVID-19 осуществляет "Диагностический центр (Центр лабораторных исследований) Департамента здравоохранения города Москвы" в соответствии с действующей лицензией.