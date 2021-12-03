Глава Волгодонска уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава администрации Волгодонска Виктор Мельников объявил, что решил сложить полномочия, сообщает сайт горадминистрации.

Он объяснил, что у него ухудшилось состояние здоровья и это мешает ему работать.

"Это тяжелое решение, но я принял его в интересах города и его жителей", - сказал чиновник.

Мельникову 64 года. Он с 1997 года до 2015 года был главой Волгодонского района. В 2015 году после изменения законодательства он выиграл конкурс на должность главы администрации Волгодонского района. В марте 2017 года Дума Волгодонска назначила его главой городской администрации.