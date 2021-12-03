Животных из частного зоопарка в Курской области конфискуют из-за маленьких вольеров

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Октябрьский райсуд Курской области постановил изъять животных из частного зоопарка в селе Журавлино Октябрьского района, где их содержат в тесных вольерах.

Конфискованы будут бурый медведь, два енота, заяц-русак, лебедь.

На изъятии животных настаивала прокуратура. Надзорный орган установил, что в зоопарке питомцы содержатся в ненадлежащих условиях. Ранее владельцу было направлено представление с требованием исправить ситуацию.

Он был оштрафован, но вольеры так и не расширил.

Изъятых животных планируют передать в другие зоопарки, определенные решением Центрально-черноземного межрегионального управления Росприроднадзора.

Летом этого года губернатор Курской области Роман Старовойт на совещании в обладминистрации высказал обеспокоенность условиями содержания животных в зоопарке села Журавлино после сообщений от местных жителей.