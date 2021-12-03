Человек погиб при столкновении пяти автомобилей и автобуса в Архангельске

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием пяти автомобилей и автобуса произошла в Архангельске, четыре человека пострадали, еще один погиб, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло в 21:22 на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. По предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобилей: ВАЗ-21053, Datsun, Mazda, Dodge и BMW - и рейсовый автобус МАЗ. В момент аварии в автобус ехал в гараж, поэтому в нем были только водитель и кондуктор.

В результате аварии пострадали четыре человека, еще один мужчина, находившийся в автомобиле ВАЗ, погиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.