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Человек погиб при столкновении пяти автомобилей и автобуса в Архангельске

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Авария с участием пяти автомобилей и автобуса произошла в Архангельске, четыре человека пострадали, еще один погиб, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП произошло в 21:22 на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. По предварительным данным, столкнулись пять легковых автомобилей: ВАЗ-21053, Datsun, Mazda, Dodge и BMW - и рейсовый автобус МАЗ. В момент аварии в автобус ехал в гараж, поэтому в нем были только водитель и кондуктор.

В результате аварии пострадали четыре человека, еще один мужчина, находившийся в автомобиле ВАЗ, погиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Архангельск

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