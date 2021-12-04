Участники застрявшей в ЮАР антарктической экспедиции вернулись в Россию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Члены поискового отряда антарктической экспедиции из Уральского федерального университета (УрФУ), которые занимались поиском метеоритов в Антарктиде и не могли вылететь из ЮАР, приземлились в московском аэропорту "Домодедово".

Как сообщает пресс-служба вуза, с собой исследователи привезли фрагмент, который в полевых условиях был опознан как метеорит-хондрит.

"Еще несколько образцов будут доставлены в Россию весной, их предстоит изучить в лабораториях вуза в Екатеринбурге", - подчеркнули в университете.

Ученые из УрФУ в первой половине ноября отправились в Антарктиду в рамках 67-й Российской антарктической экспедиции, организованной Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Их задачей было вернуться с образцами метеоритного вещества и космической пыли. Первый образец тела космического происхождения нашли 18 ноября.

Работа отряда с уральскими учеными была запланирована до 25 ноября. 29 ноября стало известно, что они не могут выехать из ЮАР. В вузе уточняли, что вылететь из страны могут только граждане стран Евросоюза, у которых есть Шенгенская виза и сертификат о вакцинации против COVID-19 препаратом, одобренным ВОЗ. На следующий день в вузе уточнили, что отряд вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря и прибудет в Россию 4 декабря.

Руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции Александр Пастухович отмечал, что из ЮАР члены группы направятся в Эфиопию, затем вылетят из Аддис-Абебы в Россию. Основные трудности, по его словам, вызваны отменой большинства регулярных рейсов, а также "нетипичным багажом участников экспедиции - с собой они везут более 200 кг оборудования и снаряжения".