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Летевший в Омск Ми-8 сел под Тюменью из-за сработавшего датчика о неполадках

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени в Омск, сел в районе поселка Голымшанов Тюменской области. Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился экипаж из трех человек.

По предварительной информации, инцидент произошел утром 4 декабря. Сработал датчик, показавший, что в левом двигателе находится стружка.

В свою очередь пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточняет, что совершил вынужденную посадку рейс UTH 0511 АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Тюменская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Тюмень Ми-8

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