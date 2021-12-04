Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Скончался экс-депутат ГД, координатор федерального политкомитета "Яблока" Мисник

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Координатор федерального политического комитета (ФПК) партии "Яблоко", экс-депутат Госдумы Борис Мисник умер на 84-м году жизни, сообщили в партии.

Там отметили, что Мисник скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

"Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря. О месте и времени будет сообщено дополнительно", - добавили в партии.

Мисник в 1993 году был участником Конституционного совещания, избирался депутатом Госдумы второго созыва (фракция "Яблоко"). С 2001 года входил в руководящие органы партии. С 2004 по 2008 год руководил центральным аппаратом "Яблока". С 2008 года был бессменным координатором федерального политического комитета партии.

Яблоко Госдума Борис Мисник

Новости

Что произошло за день: суббота, 4 декабря

Против Google и Telegram заведены новые производства о взыскании 11,5 млн руб.

Против Google и Telegram заведены новые производства о взыскании 11,5 млн руб.

Прощание с Ниной Ургант пройдет в Александринском театре 8 декабря

В Кремле подтвердили запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена

Еще двое погибших горняков в шахте "Листвяжная" подняты на поверхность

Медведев переизбран председателем "Единой России"

Медведев переизбран председателем "Единой России"

В СПЧ сообщили о жалобе Уилана на конфликты с сотрудниками колонии

Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что выдавать QR-сертификаты по уровню антител пока не планируется

В Думе заявили, что выдавать QR-сертификаты по уровню антител пока не планируется
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 32,9 тыс. новых случаев COVID-19

Девушку ударило током в троллейбусе Новосибирска

Девушку ударило током в троллейбусе Новосибирска
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });