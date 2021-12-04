Скончался экс-депутат ГД, координатор федерального политкомитета "Яблока" Мисник

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Координатор федерального политического комитета (ФПК) партии "Яблоко", экс-депутат Госдумы Борис Мисник умер на 84-м году жизни, сообщили в партии.

Там отметили, что Мисник скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

"Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря. О месте и времени будет сообщено дополнительно", - добавили в партии.

Мисник в 1993 году был участником Конституционного совещания, избирался депутатом Госдумы второго созыва (фракция "Яблоко"). С 2001 года входил в руководящие органы партии. С 2004 по 2008 год руководил центральным аппаратом "Яблока". С 2008 года был бессменным координатором федерального политического комитета партии.