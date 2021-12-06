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Детеныш древней акулы впервые родился в России в условиях океанариума

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Зебровидная бычья акула впервые в России дала потомство в условиях океанариума - детеныш родился в Приморском океанариуме, сообщает в понедельник пресс-служба учреждения.

"Программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года. Этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная нами информация в части размножения хищника имеет ценность для науки", - процитировали в сообщении главу отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталью Гиреву.

В Приморском океанариуме живет пять взрослых зебровидных бычьих акул. Потомство появилось у самой старшей самки, которая уже прошла три нерестовых цикла. До этого все кладки были пустыми. Ученые наблюдали за поведением акул и экспериментировали с условиями инкубации, пока не достигли успеха.

Только появившийся на свет детеныш акула пока еще совсем мал - его длина составляет всего 177 мм, а вес - 35 г. От взрослых родителей он уже почти ничем не отличается, кроме размера и более яркой окраски.

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых, которые в современном мире представлены девятью видами, из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 млн лет и со времен динозавров практически не изменились.

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