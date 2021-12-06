Две дорожные компании в Приморье оштрафовали за сговор на торгах по нацпроекту

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Приморское управление ФАС России наложило крупные штрафы на еще две компании, которые признаны участниками сговора на торгах по ремонту дорог Владивостока в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в понедельник пресс-служба управления.

Компания ООО "Строй Сити" получила штраф в размере 12, 626 млн рублей, а компания ООО "СКАБ" - 17,963 млн рублей.

"Ранее ведомством были рассмотрены 5 муниципальных контрактов на выполнение текущего ремонта дорог на сумму 808, 717 млн рублей. Компании, которые планировали принять участие в аукционах, пришли к устному соглашению о том, кто из них станет победителем в будущем аукционе, а кто будет работать на субподряде у победившего", - говорится в сообщении.

Таким образом, участники торгов отказались от конкурентной борьбы, из-за чего расходы бюджета так и не удалось сократить.

Приморское УФАС России признало участников картельного сговора виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий), и назначило наказание в виде штрафа.

Как сообщалось, ранее по этому же делу штраф наложили на компании ООО "ФедералСтрой" и ООО "Строительная компания "Автобан-ДВ". Они должны будут передать в бюджет 21,8 млн и 11,6 млн рублей. Кроме того, в отношении участников сговора правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).