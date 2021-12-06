Сальмонеллу нашли в продукции новосибирского кафе после массового отравления

Всего отравились 48 человек

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора установили причины отравления покупателей готовой продукции в торговой точке "Суши Хаус" в городе Татарск в Новосибирской области в конце ноября, сообщил руководитель территориального управления ведомства Александр Щербатов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Этиологический агент заболеваемости - это сальмонелла, рота- и норовирусы, источник инфекции - персонал, у которого по результатам обследования обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи - это готовая продукция, обсемененная в процессе изготовления сотрудниками", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Татарская межрайонная прокуратура установила, что два повара, работающих в этом заведении, не проходили гигиеническое обучение.

Прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административное дело по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), внесла ему представление об устранении нарушений трудового и санитарно-эпидемиологического законодательства (на рассмотрении).

Деятельность заведения приостановлена. Специалист Роспотребнадзора возбудил административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По факту отравления 48 человек следователи СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).