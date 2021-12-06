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ФНБ в ноябре сократился до 13,89 трлн руб.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 декабря составил 13 трлн 886,33 млрд рублей (эквивалент $185,196 млрд), или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 ноября составлял 13 трлн 945,067 млрд рублей (эквивалент $197,746 млрд), или 12,1% ВВП.

Таким образом, за ноябрь он сократился на 58,74 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в ноябре напротив вырос до 8,492 трлн рублей, или $113,25 млрд (7,4% ВВП), с 8,102 трлн рублей, или $114,89 млрд (7% ВВП), месяцем ранее.

Средства ФНБ на 271,8 млн рублей, возвращенные в октябре с депозитов ВЭБ.РФ, были конвертированы в 24,5 млн китайских юаней.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 декабря размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 702,3 млн китайских юаней, а также 405 708,4 кг золота в обезличенной форме и 251,2 млн рублей.

ФНБ

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