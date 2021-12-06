На сотрудника колонии в Ставрополе напали при попытке забрать сброшенные дроном телефоны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Ставрополе проводится проверка по факту нападения осужденного на сотрудника колонии строгого режима, сообщает УФСИН по региону.

По данным управления, накануне у исправительной колонии №11 был замечен беспилотный летательный аппарат, сбросивший на территорию учреждения сверток. К месту предполагаемого падения "посылки", в которой находилось два мобильных телефона, прибыли сотрудники учреждения.

Когда сотрудник колонии попытался отобрать у осужденного, который отбывал наказание за незаконное приобретение наркотических средств, этот сверток, заключенный ударил его ногой в голову. Бригада скорой помощи предварительно диагностировала у сотрудника колонии закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.