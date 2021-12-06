В Набережных Челнах из окна школы выпала 12-летняя девочка
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту инцидента с ученицей, выпавшей из окна школы, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Татарстана.
По предварительной информации, инцидент произошел в результате спора с одноклассниками. Сейчас школьница доставлена в больницу с различными травмами, говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшая учится в шестом классе, ей 12 лет.
Обстоятельства инцидента выясняются.