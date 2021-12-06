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Главный радиочастотный центр не давал рекомендаций по внедрению игрового ИИ в армии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, не давал каких-либо рекомендаций по внедрению в российских вооруженных искусственного игрового интеллекта, сообщил "Интерфаксу" руководитель Научно-технического центра ГРЧЦ Александр Федотов.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что ГРЧЦ "хочет перенять зарубежный опыт применения игрового искусственного интеллекта для нужд вооруженных сил, в том числе в построении реальных боевых стратегий и создании симуляторов". В России подобные технологии уже разрабатывает "Ростех", напоминает издание.

По словам Федотова, аналитики научно-технического центра ГРЧЦ обратили внимание на зарубежный опыт применения искусственного игрового интеллекта исключительно на основании исследовательского интереса "и не давали каких-либо рекомендаций для его внедрения Минобороны или другим ведомствам".

"У Главного радиочастотного центра нет полномочий в области регулирования военной политики Российской Федерации, и научно-технический центр не занимается прогнозированием такого регулирования", - подчеркнул Федотов.

ГРЧЦ

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