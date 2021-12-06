Суд арестовал имущество бизнесмена по делу о разрушении особняка XVIII века в Петербурге

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела о плохом состоянии признанного памятником дома Алексея Черкасского (Риттера) в центре Петербурга, в рамках данного дела было арестовано имущество бизнесмена Бориса Берсона, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по городу.

Материалы дела по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ) направлены в суд для рассмотрения по существу.

В СКР сообщают, что в совершении преступления обвиняется один из учредителей ЗАО "Адамант" Борис Берсон. По данным следствия, предприниматель является собственником всех квартир и части нежилых помещений дома-памятника (еще два нежилых подвальных помещения находятся в собственности комитета имущественных отношений Петербурга).

Как отмечают в СКР, здание длительное время не эксплуатировалось и не охранялось, было отключено от коммуникаций, а его комнаты захламлял мусор. В заброшенном особняке нашли приют бездомные. С 2016 года в здании неоднократно происходили пожары.

В СКР отмечают, что специалисты Смольного несколько раз фиксировали систематическое ухудшение состояния объекта. Из-за этого суд дважды штрафовал Берсона. Согласно результатам экспертизы, сумма ущерба от бездействия обвиняемого превысила 39 млн рублей.

В ведомстве добавляют, что на имущество Берсона наложен арест на сумму более 184 млн рублей. В то же время в процессе предварительного следствия обвиняемый принял меры, чтобы состояние здания не ухудшилось: обеспечил уборку территории и вывоз мусора, позаботился об ограничении доступа внутрь посторонним, отремонтировал кровлю, закрыл фасад имитационным тентом. При этом он тратил собственные средства.

Как сообщалось, в мае 2021 года следователи СКР Петербурга получили в производство материалы уголовного дела в отношении Берсона, возбужденного после пожара в доме Черкасского (Риттера) в июне 2019 года. В июне текущего года суд избрал в отношении предпринимателя меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Дом Черкасского в Петербурге

Дом Черкасского (Риттера) построен в 1720-1730 годах на Университетской набережной северной столицы, архитектор доподлинно не известен. Первым владельцем особняка был князь Алексей Черкасский (1680-1742) - сподвижник Петра I, сибирский губернатор (1719-1724), канцлер Российской империи (1740-1742), богатейший по числу душ помещик России. Признан объектом культурного наследия регионального значения

Холдинг "Адамант" известен, прежде всего, как крупнейший в Петербурге собственник и оператор торговой недвижимости: в его активах более 20 торгово-развлекательных комплекса общей площадью более 1,2 млн кв.метров. Кроме того, организация объединяет заводы, строительные компании, ювелирный дом, отели, рестораны, медицинские центры, ледовые площадки и др. В материалах правоохранительных органов Берсон значится в качестве совладельца "Адаманта", однако в холдинге журналистам сообщали, что мужчина "вышел из состава акционеров и не имеет отношения ни к одной компании" организации.