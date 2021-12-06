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Число пожаров в жилых домах выросло в Петербурге с наступлением морозов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Количество пожаров в жилом фонде выросло в Петербурге с наступлением морозной погоды, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по городу.

Из ежедневных сводок ведомства о происшествиях следует, что с 1 декабря в городе произошло не менее 10 пожаров в жилых домах, есть пострадавшие.

Как правило, основными причинами возгораний в жилом секторе являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при пользовании электрообогревателями и печами и перегруз электросетей, уточняют в МЧС.

В ведомстве призывают не оставлять включенные электрообогреватели без присмотра, пользоваться огнестойкими подставками, устанавливать приборы вдали от мебели, занавесок и постельного белья, не включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей, а также следить за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались.

Кроме того, спасатели не рекомендуют использовать для обогрева газовую плиту.

Петербург

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