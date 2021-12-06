РФ и Индия договорились о расширении пилотируемых программ и выпуске запчастей для вооружений

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Индия и Россия выпустили совместное заявление по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия - Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания".

В частности, стороны договорились стимулировать совместное производство на территории республики запасных частей и агрегатов для обслуживания техники и вооружений российского производства в соответствии с программой "Делай в Индии". Подразумеваются передача технологий и организация совместных предприятий для удовлетворения потребностей вооруженных сил Индии, а также последующего экспорта в дружественные для обоих государств страны.

Россия и Индия также "признали необходимость институционального оформления взаимного материально-технического обеспечения вооруженных сил", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля в понедельник.

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Дели переориентируется на совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. "Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства. Ввиду стремления Индии к самодостаточности в настоящее время партнерство переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР и ОКР), совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем", - сказано в документе.

Стороны также "выразили удовлетворение регулярными контактами по военной линии и совместными учениями вооруженных сил двух стран, которые в этом году достигли беспрецедентных масштабов: в течение 60 дней было проведено три учения, кроме того, одновременно с этим большое число индийских военных приняло участие в Армейских международных играх".

"Российская сторона глубоко признательна за участие корабля индийских ВМС "Табар" в праздновании 325-летия Военно-морского флота. Стороны согласились продолжать и расширять регулярный диалог по оборонной тематике, взаимную профессиональную подготовку и совместные учения, обмены специалистами узкого профиля и другую деятельность под эгидой Российско-Индийской Межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству", - говорится в заявлении.

Стороны отметили успешное осуществление долгосрочной программы военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы и приветствовали подписание соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Индии о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год, говорится в документе.

РФ и Индия договорились расширять сотрудничество в области пилотируемых программ, разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях.

"Стороны приветствовали расширение сотрудничества между государственной корпорацией "Роскосмос" и Индийской организацией космических исследований, в том числе в области пилотируемых космических программ и спутниковой навигации, и договорились изучить перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в области разработки ракет-носителей и использования космического пространства в мирных целях, включая исследование планет", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди в Дели в понедельник.