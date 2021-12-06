У каждого пятого россиянина СССР ассоциируется с уверенностью в завтрашнем дне

При этом 18% опрошенных не знают, как расшифровывается СССР

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - У каждого пятого россиянина (21%) при упоминании о Советском Союзе возникают ассоциации со стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

На вопрос социологов об ассоциациях с СССР, допускающий до трёх вариантов ответа, 13% россиян или почти каждый восьмой отметил, прежде всего, положительные эмоции, чувство ностальгии и тёплые воспоминания, каждый десятый (10%) говорит в первую очередь о многонациональном составе страны и дружбе между населявшими ее народами, 8% респондентов - о возможности бесплатно получить хорошее образование.

Об ассоциациях, связанных с пионерскими лагеря и комсомолом в первую очередь говорят 6% респондентов. О дефиците, доброжелательных взаимоотношениях и социальной справедливости говорят по 5% участников опроса соответственно.

Что касается знания того, как расшифровывается СССР, правильную расшифровку дают 82% россиян, не знают или дают неправильный ответ 18% респондентов, среди молодёжи 18-24 лет эта доля составляет 41%, отмечают во ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 24 ноября 2021 года среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.