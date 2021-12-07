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Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Количество заболевших гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги в 54 регионах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по сравнению с предыдущей неделей количество субъектов с превышенным эпидемическим порогом увеличилось на десять регионов.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 4 декабря в России было привито от гриппа более 59,46 млн человек - 40,7% от численности населения страны.

Роспотребнадзор

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