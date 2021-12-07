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Мужчина пострадал при взрыве газа в квартире в Новосибирской области

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси с последующим пожаром в жилом многоквартирном доме в городе Тогучин в Новосибирской области.

Сообщение о происшествии по улице Вокзальная поступило в дежурные службы 7 декабря в 05:40 по местному времени (1:40 мск), отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар возник в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. В течение 25 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Огнем повреждена квартира предварительно на общей площади 40 квадратных метров.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. По оперативной информации из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

При этом информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в горевшей квартире было обнаружено три 50-литровых газовых баллона.

"Баллоны целые. Вероятно, происходила утечка газа из баллонов, газ скопился и произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.

Новосибирская область Тогучин МЧС РФ

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