Жительница Саратова получила 23 года колонии за убийство знакомой и ее ребенка

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве женщины и ребенка, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, 54-летняя жительница Саратова решила расправиться со своей 38-летней знакомой и украсть ее драгоценности. Днем 29 ноября 2020 года она пришла к женщине в квартиру, где та жила с трехлетней дочкой.

"Гостья вооружилась ножом и нанесла сначала женщине, а затем ее дочери множественные удары. Потерпевшие скончались на месте. Злоумышленница похитила из квартиры ювелирные изделия и банковскую карту и с места происшествия скрылась. С банковской карты она затем сняла 70 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.

Суд квалифицировал действия обвиняемой по п."а, в, д, з" ч.2 ст.105 (убийство двух человек, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и сопряженное с разбоем) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил ее к 23 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

Кроме того, удовлетворены иски потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей.