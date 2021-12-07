Правительство направит свыше 27 млрд руб. на развитие кадрового потенциала IT-отрасли

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ намерено направить более 27 млрд рублей на реализацию нового федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли", созданного в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из приложения к закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которое опубликовано в электронной базе данных Госдумы.

Запуск проекта планируется в 2022 году. Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности университета "Иннополис" Искандер Бариев, в настоящее время документ находится на стадии согласования, проводятся необходимые корректировки.

В свою очередь руководитель отдела образовательных программ фирмы "1С" Игорь Кузора сообщил агентству, что в нацпроекте определены три главных направления. Первое заключается в работе со школьниками, которой будет заниматься Центр компетенций по кадрам цифровой экономики на базе Университета 2035. "Это будет массовое дополнительное образование по айти в основном в онлайн-формате с участием ведущих поставщиков, которые могут прокачать ребят по айти", - сказал Кузора.

Второе направление предполагает развитие цифровых кафедр в вузах. Сейчас такие кафедры уже функционируют в формате дополнительного образования в вузах-участниках программы "Приоритет 2030". По итогу обучения студенты получают свидетельство о дополнительном профессиональном образовании вместе с основным дипломом. Согласно нововведению, студенты направлений, не связанных с IT, получат вторую квалификацию в цифровой отрасли, и эта специальность будет прописана в дипломе.

"Для этого будут созданы специальные подразделения. Этот вопрос прорабатывает Минцифры. Они могут быть как в виде отдельных подразделений, так и в виде объединений", - сказал Кузора, уточнив, что нововведение затронет не менее ста вузов, включенных в программу "Приоритет 2030".

Третье направление заключается в создании системы внешней оценки обучения студентов на цифровых кафедрах.

"Система внешней оценки предполагает возможность отдельно, независимо на входном и промежуточном контроле оценить состояние студентов. А итоговый контроль планируется делать с участием работодателей. Это что-то наподобие госэкзамена", - добавил Кузора.

Таким образом, по результатам прохождения итогового контроля у студентов появится шанс получить работу не только в IT, но и в других отраслях, где требуются цифровые специалисты.

В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что в нацпрограмме "Цифровая экономика" появятся три новых федеральных проекта: "Цифровые услуги и сервисы онлайн", "Доступ в интернет" и "Подготовка кадров для ИТ".

В состав нацпрограммы "Цифровая экономика" сейчас входят семь федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Нормативное регулирования цифровой среды", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Кадры для цифровой экономики" и "Искусственный интеллект".

В октябре правительство РФ утвердило перечень из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, в том числе пять инициатив по цифровой трансформации. На реализацию всех инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей. Как сообщил тогда премьер-министр РФ Михаил Мишустин, инициативы будут реализовываться в форме федеральных проектов.