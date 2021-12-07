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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российский корабль поразил мишень крылатой ракетой на учениях на Балтике

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский корвет "Стойкий" провел в Балтийском море учение с боевым пуском противокорабельной крылатой ракеты по мишени, имитирующей корабль условного противника, сообщил Балтийский флот РФ во вторник.

По данным пресс-службы, использовалось главное ударное оружие корвета - противокорабельный ракетный комплекс "Уран". Корвет также провел учение по противовоздушной обороне с применением артиллерийского комплекса А-190, говорится в сообщении пресс-службы.

По словам военных, морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации.

Привлекались до десяти боевых кораблей и вспомогательных судов Балтийского флота.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ. Эти корабли предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта. При строительстве кораблей проекта применена технология "стелс".

Стойкий

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