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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Жительница Кубани отсудила почти миллион за бесплодную племенную кошку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае Северский районный суд присудил 938,3 тысячи рублей компенсации женщины. которая купила для разведения двух кошек редкой породы, а затем выяснила, что обе кошки бесплодны. Как сообщила пресс-служба судов Кубани, компенсация была присуждена только за одну сделку.

Суд установил, что в 2016 году истица заключила с продавщицей договор купли продажи котенка породы каракет Элизабет за 1,5 млн рублей. Затем она заключила такой же договор и заплатила 900 тысяч рублей за кошечку Мишель. Котята были проданы с правом на племенное использование, продавец заверила, что они полностью здоровы. Однако затем выяснилось, что у кошек патология репродуктивных органов и они бесплодны.

Покупательница решила оставить кошек себе, но в 2020 году попросила продавца вернуть часть денег. Затем она через суд потребовала от нее 1,3 млн рублей за Элизабет, 750 тысяч рублей за Мишель, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Суд удовлетворил ее иск частично. Он взыскал с ответчицы в порядке уменьшения стоимости товара 833,3 тысячи рублей по договору за Элизабет, 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в 100 тысяч рублей. Требования по договору о кошке Мишель суд отклонил.

Краснодарский край Северский суд

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