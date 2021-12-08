Авиапассажир из Магадана задержан в Новосибирске за неадекватное поведение на борту

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок на борту воздушного судна, сообщает пресс-служба МВД России.

"В отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан - Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров.

Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на воздушном транспорте) КоАП РФ.

"От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. (...) Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.