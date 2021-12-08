Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Авиапассажир из Магадана задержан в Новосибирске за неадекватное поведение на борту

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, нарушавшего общественный порядок на борту воздушного судна, сообщает пресс-служба МВД России.

"В отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан - Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров.

Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и доставили его в дежурную часть. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на воздушном транспорте) КоАП РФ.

"От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. (...) Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

МВД Толмачево Новосибирск

Новости

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Фигуранту дела о стрельбе в МФЦ назначат психиатрическую экспертизу

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

РКН заблокировал сайт Tor в России

РКН заблокировал сайт Tor в России

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

У стрелявшего в МФЦ при себе было 2 млн рублей и десятки патронов

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

ВС РФ пересмотрит жалобы на приговор за убийство Маркелова и Бабуровой

Вступило в силу сокращение срока действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов

Рынок акций РФ открылся в среду ростом индекса МосБиржи на 0,4%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });