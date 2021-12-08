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Арестован фигурант дела о поставках некрепкой формы для МВД

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Москве арестован бывший гендиректор ООО "БМФ" Борис Ляшук, обвиняемый в хищении бюджетных денег, выделенных на закупки формы для сотрудников МВД, сообщили в СК.

По версии следствия, в результате его действий полицейские получили одежду из некачественной ткани. Причиненный министерству ущерб следствие оценило в 500 млн рублей.

В 2017 году МВД заключило с БМФ госконтракт на пошив и поставку формы для сотрудников. По версии СК, Ляшук, "заведомо не намереваясь его исполнять в полном объеме в части поставки обмундирования, отвечающего требованиям контракта, с целью хищения выделенных бюджетных средств организовал через группу подконтрольных организаций-производителей пошив форменного обмундирования из некачественного сырья".

Следствие изъяло в 40 регионах уже поступившую в отделения МВД форму. Экспертизы показали, что ее сшили из такни и комплектующих, не соответствующих требованиям контракта.

Ляшуку предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие продолжает искать лиц, причастных к преступной схеме.

В расследовании следователям СК помогали сотрудники управления собственной безопасности МВД и ФСБ.

Ранее об этом деле и о задержании Ляшука сообщил "Коммерсантъ". По данным газеты, следствие считает, что нити для тканей, из которых шились рубашки для полицейских, были полугнилыми, поэтому рубашки быстро изнашивались.

МВД БМФ Борис Ляшук СКР

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