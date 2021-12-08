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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шахрай счел, что Россия больше других бывших республик проиграла от распада СССР

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Распад Советского Союза стал для России гораздо большим проигрышем, чем для остальных республик, входивших в состав СССР, считает первый проректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), заслуженный юрист России, профессор Сергей Шахрай.

"Я полагаю, что Россия проиграла от развала Союза. И с учётом своих масштабов проиграла больше, чем остальные. Можно коротко говорить: космодром в Казахстане, космические двигатели на Украине, часть автопрома в Латвии. Поэтому говорить о приобретениях России я бы не стал", - сказал Шахрай в среду на заседании "круглого стола" на тему "Распад СССР: влияние на современную России и мир", организованного агентством "Интерфакс" и журналом "Россия в глобальной политике".

8 декабря исполняется 30 лет со дня подписания "Беловежских соглашений", констатировавших прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности".

"Я бы перевёл проблему в плоскость - а хоть что-то позитивного Россия от этого получила? Я назвал бы такие моменты: Россия ушла от этнического принципа построения федерации. Все этнические федерации развалились - Югославия, Чехословакия, СССР. Это всегда была мина замедленного действия, особенно с правом свободного выхода", - отметил Шахрай, в 1991-1992 годах советник президента России Бориса Ельцина по правовой политике.

"Второе, на мой взгляд, не менее существенное - Россия ушла от "шизофрении власти". Я под этим понимаю двоевластие. По конституции вся власть была за Советами, но фактически всю государственную власть "до капельки" осуществляла КПСС. Такой политический и юридический обман. Теперь власть фактическая и юридически совпала", - считает Шахрай.

В свою очередь глава Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал мнение, что, начатая на рубеже 91-92 годов экономическая реформа, больше известная как "шоковая терапия", стала неким локомотивом для остальных бывших советских республик на пути к капитализму.

"Учитывая, что экономическая ситуация (к осени 1991 г. - ИФ) была довольно тяжелая - на грани катастрофы или на пути к катастрофе экономической, Россия вынуждена была сделать экономический рывок в виде, как это принято называть, "шоковой терапии". Но идея была не в том, чтобы выйти из Союза за счет этого, а в том, чтобы стать локомотивом реформ в других республиках на постсоветском пространстве", - сказал Шохин.

Он отметил при этом, что "не все, естественно, получилось, но то, что капитализм был построен не только в России, но и в большинстве бывших республик СССР, - это факт".

На вопрос, считает ли он, что Россия больше всех проиграла в результате распада СССР, и проиграла ли вообще, глава РСПП ответил: "Я не считаю, что можно подсчитывать плюсы и минусы, они были - и плюсы, и минусы". "Чего больше - это задача и для историков в том числе. Хотя 30 лет - большой срок, чтобы этот баланс можно было подвести, но, на мой взгляд, время еще не подошло", - сказал Шохин.

В то же время президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) академик РАН Александр Дынкин заявил, что только через 100 лет можно будет дать объективную оценку событиям, связанным с прекращением существования СССР, и 30 лет для этого мало.

"Я думаю, что, конечно, 30 лет - это хорошая дистанция, но для истории она мала. Думаю, что через 100 лет, наверное, возможно вынести некие финальные оценки", - полагает он.

Касаясь причин распада СССР, глава ИМЭМО отметил, что судьба Советского Союза была предрешена, поскольку он был построен по национальному признаку. "Государства, в которых существуют национальные образования, они гомогенные общества и, как говорится, долго не живут. Это было результатом такой ленинской национальной политики, это было такое формирование, мощный инструмент для слома Российской империи, в которой не было национальных образований - ни автономных, ни прочих", - сказал Дынкин.

Другая причина, по его мнению, "это перестройка - реформация, начатая сверху". Кроме того, полагает академик РАН, немаловажным фактором стал сепаратизм национальных элит. "После принятия закона о кооперативах значительная часть советской номенклатуры, прежде всего хозяйственной, почувствовала, что может много выиграть от раздела так называемой общенародной собственности. И заинтересованность в сохранении Союза отошла, на мой взгляд, на задний план. Особенно это проявлялось у республиканских элит, которые ощущали и демонстрировали жажду власти и предчувствие собственной государственности", - сказал Дынкин.

Сергей Шахрай СССР Александр Дынкин

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