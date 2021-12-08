Суд в Рязани арестовал бывшего сотрудника ФСБ по делу о взятке

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Решением Советского районного суда Рязани заключен под стражу бывший сотрудник ФСБ, обвиняемый в попытке дать взятку в особо крупном размере, сообщила в среду пресс-служба суда.

Как говорится в сообщении, обвиняемый, действуя в интересах другого лица, передал посреднику 6 млн рублей. Деньги предназначались для подкупа должностных лиц следственного управления СКР по Рязанской области и региональной прокуратуры, чтобы они помогли продлить срок ознакомления обвиняемой, в чьих интересах он действовал, с материалами уголовного дела, а также задержать направление его в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.

Обвинение выдвинуто по ч.3 ст.30, ч.5 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

С ходатайством об аресте выступил ведущий дело следователь. Сам фигурант и его защитники возражали против такой меры, аргументируя это тем, что он состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка; являясь бывшим сотрудником ФСБ, имеет боевые ордена и медали, участвовал в спецоперациях, в том числе, по освобождению заложников, и не имеет судимости.

"Обвиняемый не отрицал свою причастность к совершению преступления, а именно к факту передачи денежных средств. Просили избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста, либо залога", - отмечает пресс-служба.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал фигуранта на два месяца, то есть, до 1 февраля 2022 года.