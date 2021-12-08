Шахрай отметил, что иллюзии сотрудничества РФ с НАТО быстро улетучивались

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российское руководство на раннем этапе развития страны после выхода из СССР питало иллюзии относительно сотрудничества с НАТО, но они быстро улетучивались, считает первый проректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), заслуженный юрист России, профессор Сергей Шахрай.

На вопрос, понимали ли руководители России после распада СССР значимость расширения или нерасширения НАТО, верили ли они в некие заверения западных руководителей относительно расширения альянса на восток, Шахрай ответил: "Такие иллюзии, надежды, конечно, были. Как минимум, дважды Россия ставила вопрос о гипотетической возможности вхождения в НАТО".

"Действующий президент России тоже начинал свою деятельность в качестве главы государства, рассматривая такую возможность. Но эти иллюзии быстро рассеивались, потому что джентельменские соглашения после падения Берлинской стены о непродвижении (НАТО) ближе к России быстро исчезли", - сказал Шахрай в среду на заседании "круглого стола" на тему "Распад СССР: влияние на современную Россию и мир", организованном агентством "Интерфакс" и журналом "Россия в глобальной политике".

Как бывший член Совета безопасности РФ, он отметил, что на всех заседаниях СБ РФ дискуссия все время сводилась к двум моментам: гонка вооружений развалила СССР, но на усиливающееся давление со стороны НАТО надо было как-то отвечать. "И все время эти разговоры заканчивались поисками ассиметричных ответов - начиная от кибербезопасности уже тогда в середине 90-х годов к переключению рычагов на дипломатию - российская дипломатия все-таки исторически одна из сильнейших в мире. То есть, надо маневрировать, достигать неких международных соглашений, чтобы защищать интересы России", - добавил Шахрай.