Землетрясения зафиксировали на юге Красноярского края рядом с Тувой

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4 зафиксировано на юге Красноярского края примерно в 13 км от границы с Тувой, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:59 (по Москве) в среду (02:59 по местному времени в четверг) землетрясения находился в 90 км северо-западнее Кызыла (Тува). Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,9 балла по шкале MSK-64. В этом же районе в 23:03 мск в среду зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, в 23:34 мск - магнитудой 3,1 и в 00:03 мск в четверг - магнитудой 2,9.

Ранее в этом районе также фиксировалась сейсмоактивность.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.