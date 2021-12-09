СК проверит публикацию о трехлетней травле школьницы в Тогучине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Тогучине началась доследственная проверка сообщений СМИ о том, что в школе №2 имени Комарова в течение трех лет дети травили девочку, сообщили в управлении СК по Новосибирской области.

Там уточнили, что ребенок подвергался агрессии со стороны других учеников и, по данным СМИ, "жестокие игры привели к травме руки".

Следователи выяснят все обстоятельства и дадут оценку "бездействию должностных лиц" в этой ситуации.

Мать школьницы рассказала о травле программе "Вести". По ее словам, над ее младшей дочерью давно издевались, разрисовывали ее вещи, затем начали бить и посылать по ночам угрозы на телефон. Девочка рассказала обо всем матери, когда "скрывать синяки стало невозможно". Учителя и директор школы, по словам матери, говорили, что не замечают ничего особенного и что девочка должна привыкать. После того, как в результате нападок школьница получила травму руки и ее пришлось везти в травмпункт, местный хирург передал заключение о травме в полицию, а девочку согласились принять в другую школу.