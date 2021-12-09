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Первый в РФ арктический карбоновый полигон запустят на Ямале в 2022 году

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Первый карбоновый полигон в российской Арктике, который будет создан в окрестностях города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа, начнет работу в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров.

Он уточнил, что в рамках этого проекта специалисты будут изучать трансграничные переносы отходов производства, черного углерода, которые идут с предприятий Урала и Западной Сибири в Арктику. Микрочастицы отходов вызывают, в том числе, таяние снега и льда Арктики.

Как сообщалось, местом расположения первого карбонового полигона в Арктике станет участок, прилегающий к вышке РЛС высотой 198,6 м в окрестностях города Лабытнанги и станции Обская.

Карбоновый полигон на Ямале позволит создать сеть наблюдений, покрывающую потоки климатически активных газов на территории всей Сибири. В зону охвата наблюдений за климатически активными газами войдут экосистемы лесотундры, северной тайги, пойменные и заболоченные земли низовьев Оби.

На базе карбонового полигона "Семь лиственниц" будет создан центр испытания и развития природоориентированных решений для сокращения углеродного следа, привлечения климатического финансирования и улучшения экологической ситуации в промышленно развитых регионах Арктики и Субарктики.

Проект по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Карбоновые полигоны - это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций.

На заседании экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса участники приняли решении о расширении сети карбоновых полигонов до 14 регионов.

Арктика ЯНАО Лабытнанги

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